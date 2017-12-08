Москва, 8 декабря, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Самые высокие зарплаты в России получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Москвы, самые низкие — жители Дагестана, Чечни и Калмыкии. Соответствующий рейтинг регионов РФ по зарплатам в 2017 году опубликован на сайте РИА «Рейтинг».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Специалисты оценили соотношение количества высоко‑ и низкооплачиваемых работников (с зарплатой более 100 тыс. рублей и менее 10 тыс. рублей соответственно), уровень неравенства в оплате труда и медианную зарплату.

В результате выяснилось, что у 4,13% работников в России зарплата за вычетом НДФЛ составила более 100 тыс. рублей в месяц, зарплата менее 10 тыс. рублей — у 11,3% граждан РФ.

Так, рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ — в регионе 23,47% работников получают зарплату выше 100 тыс. рублей. Далее следуют Чукотка (20,98%), Москва (17,05%), Ненецкий автономный округ (15,14%) и Магаданская область (14,76%).

В девяти регионах страны доля работников, получающих менее 10 тыс. рублей, составила более 25%. Это такие регионы, как: Ингушетия (25,6%), Алтайский край (26,1%), Кабардино-Балкария (27,8%), Калмыкия (29,2%), Чечня (29,3%), Карачаево-Черкесия (30,5%) и Дагестан (34,8%).

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