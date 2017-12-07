Москва, 7 декабря, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Проблему российского сельского хозяйства нельзя решить, просто увеличив его финансирование, считает академик РАН и РАСХН Эльмира Крылатых. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря, комментируя перспективы аграрного сектора вырваться вперед и почти полностью обеспечить страну собственными продуктами, если ему как следует помочь деньгами. Так считает глава российского Минсельхоза.

Kremlin.ru Сельское хозяйство

«Финансы — это важнейшая часть развития любой программы, но в данном случае я соглашусь с теми, кто сомневается, что дело только в финансах, — отметила Эльмира Крылатых. — Дело в той системе, которая у нас сейчас существует в сельском хозяйстве. У неё целый ряд серьёзных недостатков, и нехватка финансов только усугубляет эти недостатки. Один из них — неоптимальное сочетание крупных аграрных корпораций и среднего и малого бизнеса».

Это обстоятельство, по мнению эксперта, столь значительно, что аграрный сектор при любых финансах вряд ли добьётся успеха.

«Главное — изменить в оптимальном направлении саму структуру сельскохозяйственного производства, довести сочетание сельхозпроизводства с эффективной переработкой до таких объёмов и такого качества, которые реально могли бы работать на продовольственную безопасность страны, — призвала Крылатых. — Социальные проблемы в сельском хозяйстве достаточно остры и решаются слабо. Просто говорить, что всё дело в финансах, нельзя. Сама система должна претерпеть серьёзные изменения».

Однако она также признала, что Министерство сельского хозяйства РФ делает много хорошего для развития аграрного сектора, но нуждается в реформах и повышении качества обоснованности тех материалов, которые они готовят и пускают в ход. Что касается обеспеченности собственными продуктами и борьбы с импортом, то эксперт согласилась с тем, что даже успешные в экономическом плане страны не обеспечивают себя всеми продуктами сельского хозяйства. И это не говоря уже о том, что импорт, если он не убивает местное производство, не так уж плох, тем более если речь идёт о замене отсутствующих по объективным причинам продуктов.

Напомним, что, как заявил 7 декабря министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, регионам не хватает порядка 30 млрд рублей для реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства. По его словам, если в течение трёх лет выделять на эту программу около 7—8 млрд рублей, то такое финансирование позволит аграрному сектору вырваться вперёд. Министр также заверил, что готов «расписаться где угодно», что при таком подходе страна через пять лет полностью обеспечит себя продуктами питания собственного производства, «кроме бананов, цитрусов и прочей ерунды».

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Отметим также, что ИА REGNUM уже сообщало о диспропорциях в российском сельхозпроизводстве, когда рассматривался вопрос о рекордных урожаях 2017 года. Директор Центра аграрных исследований РАНХиГС Александр Никулин тогда рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что государство поддерживает в первую очередь крупные агрохолдинги и значительно меньше внимания уделяет фермерам и личным подсобным хозяйствам. И те, и другие жалуются на то, что власть не замечает их проблем, среди которых главные — это отсутствие дешевого кредита и то, что при вывозе зерна на экспорт через терминалы приоритет отдается именно крупным агрохолдингам, а мелкие производители вынуждены выстраиваться в длинные очереди.

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