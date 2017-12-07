США требуют Крым, Молдавия разжигает русофобию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Призыв к диалогу: в Москве прокомментировали решение Трампа по Иерусалиму;
- Стоит ли игра свеч: США предложили России обменять отмену санкций на Крым;
- Красная кнопка русофобии: в Кишинёве под запретом российские новости;
- Усиление позиций: в Донбассе заявили о стягивании Киевом подразделений аэроразведки;
- Интрига сохраняется: кто возглавит правительство России при Путине.