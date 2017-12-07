Вена, 7 декабря, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) исповедует политику двойных стандартов в отношении ограничения работы СМИ, заявил 7 декабря глава МИД России Сергей Лавров на пленарном заседании Совета министров ОБСЕ в Вене.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о двойных стандартах со стороны ОБСЕ в вопросе реакции на ограничение работы СМИ.

Лавров отметил, что институты ОБСЕ зачастую хранят молчание по поводу ограничений в отношении российских СМИ «в западных и опекаемых Западом странах», и возмущаются лишь тогда, когда РФ вынуждена принимать ответные меры.

Как пример, глава МИД России привел запрет для журналистов агентства Sputnik на посещение пресс-конференций во Франции, а также блокировку деятельности телеканала RT в странах Прибалтики.

Напомним, 25 ноября глава России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах. Сообщалось, что документ является вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США, в частности, на требование к российскому телеканалу RT и партнерской компании агентства Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В МИД РФ отметили, что Россия может отказаться от ограничений СМИ-иноагентов, если США поступят аналогичным образом.

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