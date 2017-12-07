«Сумка, корзинка, три клика и готово!» — последнее слово Улюкаева
Москва, 7 декабря, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Обвиняемый в коррупции экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев выступил на суде с последним словом. Он заявил о полном отсутствии доказательств своей вины, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.
«Ни одно свидетельское показание, ни один из материалов дела не содержит никаких доказательств моей причастности в совершении правонарушения», — заявил Улюкаев и подчеркнул, что стал жертвой чудовищной провокации.
По его словам, судебное следствие тоже сопровождалось странностями. Потерпевший сначала превратился в свидетеля, потом — в мнимого свидетеля, который растворился, как растворился «синергетический эффект от приобретения «Башнефти» «Роснефтью».
Улюкаев отметил двойные стандарты, например, в использовании средств прослушки, а также в отношении суда к аргументам.
«Теперь стало очень легко — сумка, корзинка, плохо снятый видеоролик, три клика… Готово!» — сказал экс-министр о своем деле.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Замоскворецком суде Москвы состоялись прения сторон по делу Улюкаева. Бывшему министру инкриминируют получение взятки в размере $2 млн.
Читайте также: 10 лет колонии строгого режима для Улюкаева: трансляция ИА REGNUM