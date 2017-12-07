Москва, 7 декабря, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Обвиняемый в коррупции экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев выступил на суде с последним словом. Он заявил о полном отсутствии доказательств своей вины, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Ни одно свидетельское показание, ни один из материалов дела не содержит никаких доказательств моей причастности в совершении правонарушения», — заявил Улюкаев и подчеркнул, что стал жертвой чудовищной провокации.

По его словам, судебное следствие тоже сопровождалось странностями. Потерпевший сначала превратился в свидетеля, потом — в мнимого свидетеля, который растворился, как растворился «синергетический эффект от приобретения «Башнефти» «Роснефтью».

Улюкаев отметил двойные стандарты, например, в использовании средств прослушки, а также в отношении суда к аргументам.

«Теперь стало очень легко — сумка, корзинка, плохо снятый видеоролик, три клика… Готово!» — сказал экс-министр о своем деле.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Замоскворецком суде Москвы состоялись прения сторон по делу Улюкаева. Бывшему министру инкриминируют получение взятки в размере $2 млн.

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