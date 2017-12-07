Москва, 7 декабря, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Россия создаст на Луне лазерную систему навигации. Об этом 7 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на НПО имени Лавочкина.

Алексей Кондратов aex.ru АМС «Луна-25»

Отмечается, что на посадочной станции «Луна-25» будут установлены специальные световые маяки. Они будут указывать точное место посадки аппарата. Эти сигналы при помощи телескопа будут отслеживаться с Земли.

Ожидается, что такая система в будущем позволит аппаратам, которые будут совершать полёты на спутник Земли, определять свое местоположение с погрешностью до 30 м, а также передвигаться по поверхности Луны.

Запустить модуль «Луна-25» планируется в 2019 году. Он будет посажен в районе Южного полюса Луны, и с его помощью планируется определять лунные широты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Королёве планируется создать Центр исследований и разработки программ освоения Луны. Это станет первым шагом для обеспечения последующих экспедиций на спутник Земли.

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