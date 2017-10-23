В Королёве создадут центр по разработке полётов к Луне

Москва, , 09:09 — REGNUM Центр исследований и разработки программ освоения Луны откроется в подмосковном Королёве. Об этом 23 октября сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу РКК «Энергия».

"Действительно, корпорация «Энергия» планирует создать Центр исследований и разработки программ освоения Луны», — пояснили изданию в компании.

Отмечается, что создание центра станет первым шагом для обеспечения последующих экспедиций на Луну, а также для осуществления международной программы по разработке лунной станции Deep Space Gateway.

Также сообщается, что окончательное решение о создании центра может быть принято в ближайшие несколько недель.

Ранее сообщалось, что Роскосмос создаст шлюзовой модуль для международной лунной станции, который будет предназначен для выходов в открытый космос.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре космические агентства России и США договорились о создании лунной космической станции Deep Space Gateway во время Международного астрономического конгресса, который прошёл в Австралии. Запуск первого модуля планируется на 2024−2026 годы.

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