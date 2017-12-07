Ставрополь, 7 декабря, 2017, 08:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае после введения курортного сбора туристы смогу отдыхать в регионе «безучётно» только до 10 дней. Если срок пребывания на Ставрополье в качестве отдыхающих будет дольше, регистрация станет необходимой. Сократить срок безучётного пребывания туристов в регионе с 90 дней (как это сейчас прописано в региональном законе — прим. ИА REGNUM ) до 10 дней намерены местные власти. Это связано с тем, что, как правило, большинство отдыхающих приезжают всего на две недели.

Ален Катин Скульптура Орёл. Пятигорск

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Ставрополье замахнулось на самую высокую планку курортного сбора

Кроме того, как уточнили в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, планируется и увеличить штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере размещения туристов в частном секторе, пишет РИА Новости. При этом частный сектор, по оценке глав городов-курортов регионов, принимает до 20% туристов, приезжающих в Ставропольский край.

Как сообщало ИА REGNUM, Ставропольский край станет пилотным регионом по внедрению курортного сбора. Такой же эксперимент будет проведён и в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Крыму. Размер налога на отдых устанавливают сами регионы, но в 2018 году он не должен превышать 50 рублей в сутки. Именно на такой сумме и остановились в Ставропольском крае. А вот Крым и Краснодарский край решили собирать с туристов всего по 10 рублей в сутки, Алтай — по 30 рублей.

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Средства от курортного сбора будут поступать в специальный фонд и расходоваться на развитие курортной инфраструктуры регионов.

В Ставропольском крае курортный начнёт действовать с 1 мая 2018 года в городах-курортах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. За восемь месяцев 2018 года прогнозный объём поступлений при ставке сбора в 50 рублей 181 млн рублей. Всего же за пять лет планируется собрать почти 1,3 млрд рублей. В перспективе состав территорий края, участвующих в эксперименте, предполагается расширить.