Ставрополье замахнулось на самую высокую планку курортного сбора

Ставрополь, , 08:55 — REGNUM Сумма курортного сбора для приезжающих отдохнуть в города-курорты Ставропольского края может стать самой большой в России. Власти региона намерены установить ее в размере 50 рублей. Об этом заявил 17 октября в ходе совещания по вопросу подготовки к введению курортного сбора губернатор края Владимир Владимиров.

Курортный сбор будут взимать для отдыхающих в четырех городах Кавказских Минеральных Вод — Железноводске, Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске. Закон о курортном сборе должен быть принят на сессии краевой думы 26 октября.

Согласно прогнозам, за восемь месяцев 2018 года Ставрополье получит 181 млн рублей. Больную часть этой суммы должен дать, по словам Владимирова, Кисловодск — 61 млн рублей. В Ессентуках за этот период времени должны получить около 54 млн рублей, Пятигорске — 37 млн рублей, Железноводске — 28 млн рублей.

«При принятии бюджета края мы будем учитывать по городам полную сумму курортного сбора — 181 млн рублей и передадим их муниципалитетам в 100%-ном объеме», — заявил губернатор, отметив, что эти суммы будут закладываться в бюджет региона на 2018 год.

Владимиров также привел пример, как может отразиться введение курортного сбора на отдыхающих. Так, те, кто приезжает лечиться по путевкам, рассчитанных в среднем на 17 дней, заплатят за пребывание на курорте 850 рублей. Семье из четырех человек придется заплатить 3400 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по взиманию курортного сбора пройдет в четырех регионах России. Кроме Ставрополья, в нем будут участвовать Краснодарский край, Алтай и Крым. Власти Алтая приняли решение первоначально установить сумму курортного сбора в размере 30 рублей в сутки, увеличив впоследствии ее до 50 рублей. На Кубани курортный сбор составит всего 10 рублей с человека. Крым с размером курортного сбора пока не определился.

Действовать эксперимент будет с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Денежные средства, полученные от курортных сборов, пойдут на строительство, реконструкцию и благоустройство курортной инфраструктуры. За счет сборов рассчитывают приводить в порядок лечебно-оздоровительные, социально-культурные и спортивные объекты, а также благоустраивать городские парки, набережные и пляжи.

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Госдума приняла закон о курортном сборе