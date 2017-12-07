Омск, 7 декабря, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Уже совсем скоро, 8 декабря, вступит в должность новый мэр Омска Оксана Фадина, которую в ноябре 2017 года выбрали 31 голосом «за» депутаты городского совета.

Dima Ostrovsky Здание Правительства Омской области

Между тем, по словам бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева, то, что главой Омска стала женщина, вызывает в городе большую интригу. В свою очередь, у Полежаева это «не вызывает никакого повода для обсуждения».

«Есть в России женщины губернаторы, почему не может быть мэров?» — вопрошает он.

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По его мнению, принципиальный вопрос в данной ситуации состоит в другом. Леонид Полежаев считает, что отстранение жителей города от права избрать городскую власть — грубая ошибка, последствия которой «будут очевидны уже в недалеком будущем».

«Комфортность отношений глав города и области явно не стоит обиды, наносимой его жителям», — убеждён экс-губернатор.

«Напротив, от конкурентности властей города и области, как правило, выигрывает его население. Мне только хочется пожелать женщине, взявшей на себя сложную управленческую задачу, быть очень внимательной и требовательной в подборе ближайших помощников. Представляю сколько сейчас вокруг интересантов, пытающихся внедрить своих людей», — цитирует Полежаева пресс-служба возглавляемого им общественного фонда «Духовное наследие».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, прямые выборы мэра Омска отменили в 2015 году. Теперь градоначальника выбирают депутаты городского совета, этому предшествует работа конкурсной комиссии.

Исполняет обязанности мэра Омска до инаугурации Оксаны Фадиной Сергей Фролов. Он, кстати, также участвовал в конкурсе на должность мэра и, по мнению ряда политологов, был основным претендентом на этот пост. Однако в ноябре он выбыл из предвыборной гонки, приняв предложение врио главы области Александра Буркова занять должность вице-губернатора.

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Напомним, Омском с 2012 года руководило Вячеслав Двораковский, выигравший последние всенародные выборы в 2012 году. В июле 2017 года Двораковский ушёл в отставку, и. о. градоначальника стал первый заммэра Сергей Фролов.

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Приём документов от желающих стать мэром Омска стартовал 2 октября 2017 года. Изначально на этот пост претендовали 55 человек. Однако по итогам конкурсных процедур осталось два претендента — Оксана Фадина, с 2015 года возглавлявшая областное министерство экономики, и глава Калачинского района Фридрих Мецлер.

Фадину общественные деятели, омские политологи и политики неоднократно называли членом команды губернатора. В городе перед выборами мэра оформилось мнение, что Фадину поддерживает сам Александр Бурков, назначенный на должность врио главы области в октябре текущего года.

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Справка: Леонид Полежаев — первый губернатор Омской области. Руководил регионом с марта 1990 года по май 2012 года.