Экс-губернатор рассказал об обиде, нанесённой омичам
Омск, 7 декабря, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Уже совсем скоро, 8 декабря, вступит в должность новый мэр Омска Оксана Фадина, которую в ноябре 2017 года выбрали 31 голосом «за» депутаты городского совета.
Между тем, по словам бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева, то, что главой Омска стала женщина, вызывает в городе большую интригу. В свою очередь, у Полежаева это «не вызывает никакого повода для обсуждения».
«Есть в России женщины губернаторы, почему не может быть мэров?» — вопрошает он.
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По его мнению, принципиальный вопрос в данной ситуации состоит в другом. Леонид Полежаев считает, что отстранение жителей города от права избрать городскую власть — грубая ошибка, последствия которой «будут очевидны уже в недалеком будущем».
«Комфортность отношений глав города и области явно не стоит обиды, наносимой его жителям», — убеждён экс-губернатор.
«Напротив, от конкурентности властей города и области, как правило, выигрывает его население. Мне только хочется пожелать женщине, взявшей на себя сложную управленческую задачу, быть очень внимательной и требовательной в подборе ближайших помощников. Представляю сколько сейчас вокруг интересантов, пытающихся внедрить своих людей», — цитирует Полежаева пресс-служба возглавляемого им общественного фонда «Духовное наследие».
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, прямые выборы мэра Омска отменили в 2015 году. Теперь градоначальника выбирают депутаты городского совета, этому предшествует работа конкурсной комиссии.
Исполняет обязанности мэра Омска до инаугурации Оксаны Фадиной Сергей Фролов. Он, кстати, также участвовал в конкурсе на должность мэра и, по мнению ряда политологов, был основным претендентом на этот пост. Однако в ноябре он выбыл из предвыборной гонки, приняв предложение врио главы области Александра Буркова занять должность вице-губернатора.
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Напомним, Омском с 2012 года руководило Вячеслав Двораковский, выигравший последние всенародные выборы в 2012 году. В июле 2017 года Двораковский ушёл в отставку, и. о. градоначальника стал первый заммэра Сергей Фролов.
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Приём документов от желающих стать мэром Омска стартовал 2 октября 2017 года. Изначально на этот пост претендовали 55 человек. Однако по итогам конкурсных процедур осталось два претендента — Оксана Фадина, с 2015 года возглавлявшая областное министерство экономики, и глава Калачинского района Фридрих Мецлер.
Фадину общественные деятели, омские политологи и политики неоднократно называли членом команды губернатора. В городе перед выборами мэра оформилось мнение, что Фадину поддерживает сам Александр Бурков, назначенный на должность врио главы области в октябре текущего года.
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Справка: Леонид Полежаев — первый губернатор Омской области. Руководил регионом с марта 1990 года по май 2012 года.