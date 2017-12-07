Москва, 7 декабря, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Момент аварии разгонного блока «Фрегат» (28 ноября 2017 года) был зафиксирован Минобороны РФ: информацию передали в «Роскосмос», 7 декабря пишет газета «Известия».

Mil.ru Космический старт

Как сообщил источник в «Роскосмосе», данные Минобороны действительно были получены.

«Системой было зафиксировано нештатное резкое изменение траектории разгонного блока, — сообщил источник. — Информация используется для расследования случившегося».

Уточняется, что нештатную ситуацию обнаружила система «Крона» — лазерно-радиолокационный комплекс распознавания космических объектов, недавно введенный в эксплуатацию на Дальнем Востоке.

Военная система зафиксировала неполадки в тот момент, когда разгонный блок находился вне зоны досягаемости наземных телеметрических станций «Роскосмоса».

В Минобороны РФ пояснили, что «Крона» таким образом впервые показала себя в полную силу.

«Система «Крона» прошла проверку, — сообщил источник. — Была подтверждена ее способность обнаруживать объекты на нестандартных орбитах».

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября в 08:41 мск. «Фрегат» со спутником «Метеор-М» и еще 18 спутниками не вышел на связь в установленное время.

В «Роскосмосе» начала работать специальная комиссия для выяснения причин аварии. 30 ноября стало известно, что четыре фрагмента ракеты «Союз-2.1б» упали в Якутии.

Читайте подробнее: Четыре фрагмента ракеты «Союз-2.1б» упали в Якутии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал наказать ответственных за провал пуска «Союз-2.1б».