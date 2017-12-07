Берлин, 7 декабря, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Выдвижение главы российского государства Владимира Путина на новый президентский срок объявлено очень вовремя — когда растущее у избирателей недовольство можно пустить в нужное русло, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Kremlin.ru Владимир Путин на Горьковском автозаводе

Отмечается, что Путин воспользовался растерянностью людей в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению российской сборной от XXIII Зимних Олимпийских игр.

«Когда растет недовольство, Путин знает, как его использовать, — пишет газета. — Когда народ устает, создается эффект толчка, который отправит Путина сразу в Кремль».

Напомним, решение МОК об отстранении от Олимпиады-2018 в Пчхенхане (Южная Корея) объявлено 5 декабря. Решение Путина баллотироваться на новый срок объявлено 6 декабря.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение Путина прокомментировали российские политики. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил: «Мы предполагали, что он будет выдвигаться».

Глава ЛДПР Владимир Жириновский сказал: «Сегодня из реальных кандидатов есть только я и Путин».

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