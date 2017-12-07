Пекин, 7 декабря, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Китай заявил, что статус Иерусалима — это вопрос сложный и запутанный, а также призвал все стороны обратить внимание на обеспечение мира и спокойствия на Ближнем Востоке, сообщает 6 декабря агентство «Синьхуа».

Berthold Werner Иерусалим

Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан сделал соответствующие заявления, отвечая на вопрос о намерении США признать Иерусалим столицей Израиля.

«Мы придаем особое значение развитию этой ситуации и обеспокоены тем, что подобного рода признание может привести к усилению региональных конфликтов», — заявил Гэн во время очередного пресс-брифинга.

По его словам, все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать острых углов во время урегулирования палестинского вопроса. В то же время, неосторожность может привести к новому витку эскалации в регионе.

Гэн отметил, что Китай твердо поддерживает мирный процесс на Ближнем Востоке и правое дело палестинского народа в восстановлении своих легитимных прав и интересов.

Китай также поддерживает руководство Палестины в вопросе их полного суверенитета и независимости на основе границ 1967 года, где Восточный Иерусалим является его столицей.

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Китай призывает все стороны конфликта подчинятся соответствующим резолюциям ООН и посвятить себя урегулированию разногласий посредством переговоров, поддерживая тем самым мир и стабильность в регионе.

Напомним, что при президентстве демократа Барака Обамы, США выступали за откат границ Израиля к тем, что были прописаны в 1967 году, что соответствует нынешней позиции Китая. В то же время Обама проводил политику поддержки исламизма на Ближнем Востоке, что также шло вразрез с интересами Израиля. После прихода к власти республиканца Дональда Трампа, официальная политика начала крениться в сторону поддержки Израиля.