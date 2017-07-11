КНР поддерживает «правое дело» Палестины в «защите законных прав»

Пекин, , 17:14 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет с официальным визитом в Китай с 17 по 20 июля по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает 11 июля агентство «Синьхуа».

Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан анонсировал подробности предстоящего, уже четвертого визита палестинского лидера в рамках ежедневной пресс-конференции.

Планируется встреча Аббаса с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета страны Ли Кэцяном и главой китайского парламента Чжаном Дэцзяном.

Как стало известно, стороны обменяются мнениями о развитии двусторонних отношений, палестинской проблеме и по вопросам, вызывающим общую обеспокоенность.

По словам Гэна, Китай и Палестина в течение длительного времени поддерживают дружеские отношения, а Китай был одной из первых стран, признавшей государство Палестину и Организацию освобождения Палестины.

«За последние годы наши страны не прекращали периодические обмены на высшем уровне при постоянном развитии сотрудничества по целому ряду направлений», — заявил Гэн Шуан, добавив, что Китай намерен работать с Палестиной в целях дальнейшего развития традиционной дружбы и продвижения взаимовыгодного сотрудничества до новых высот.

Также пресс-секретарь заявил, что Китай поддерживает «правое дело» палестинцев, «сражающихся за их законные права», добавив, что Поднебесная и впредь будет играть конструктивную роль в продвижении мирного процесса между Палестиной и Израилем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Палестины Рами Хамдалла встретился с исполнительным вице-президентом Китайской академии управления в Рамалле, где стороны обсудили возможное сотрудничество между институтами Палестины и Китая

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