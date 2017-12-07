Чжэнчжоу, Китай, 7 декабря, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Новый авиамаршрут между китайским Чжэнчжоу и австралийским Мельбурном открылся 6 декабря, сообщает агентство «Синьхуа».

Чжэнчжоу

Самолет Boeing 787−800 рейсом из австралийского Мельбурна приземлился в столице китайском провинции Хэнань городе Чжэнчжоу, официально открыв новый авиамаршрут между двумя городами.

Рейс будет выполнятся дважды в неделю австралийским авиаперевозчиком Jetstar Airways по средам и субботам. Время полета составит десять с половиной часов.

Таким образом, самолет будет отправляться из Чжэнчжоу в 23:00 по пекинскому времени и прибывать в Мельбурн в 12:30 по местному времени следующего дня. Обратный рейс будет отправляться в 14:00 по местному времени и пребывать в Чжэнчжоу в 21:30 по пекинскому времени того же дня.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 января 2018 года прямой рейс также откроется между городом Хайкоу, расположенном в самой южной китайской провинции Хайнань и австралийским Сиднеем.

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