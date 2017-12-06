Заксобрание Петербурга пригрозило Смольному парламентскими расследованиями
Санкт-Петербург, 6 декабря, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Руководство регионального отделения «Единой России» в Санкт-Петербурге продолжает борьбу со Смольным за влияние на муниципалитеты в центре города. Вице-спикер Заксобрания Сергей Соловьев написал депутатский запрос на имя губернатора Георгия Полтавченко, где пожаловался на работу администрации Центрального района, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее запросы писала только бывшая глава района, ныне депутат от «ЕР» Мария Щербакова, она неоднократно указывала, что новый глава администрации, бывший сотрудник ФСБ Андрей Хлутков препятствует ее депутатской деятельности и не дает печататься в местной газете, затем пожаловалась, что Хлутков якобы не хочет заниматься историческим наследием, и дома при нем разваливаются.
Секретарь регионального отделения «ЕР» и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров клеймил позором деятельность Хлуткова во время пленарных заседаний, так как тот пытается «заниматься партстроительством» в районе. Вероятно, Хлутков пытается сместить Щербакову с поста секретаря районного отделения, из-за чего Макаров множество раз заявлял, что руководитель администрации занимается на своим делом и «бегает по району, обвалявшись в куриных и гусиных перьях».
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На этот раз автором запроса выступил секретарь отделения «ЕР» в соседнем Адмиралтейском районе Сергей Соловьев. Он призвал городские власти закрыть большинство баров на Думской улице и улице Ломоносова у «Гостиного двора», причем, по мнению депутата, в неудобствах, которые доставляют местным жителям посетители ночных заведений, виновата районная администрация.
«Стрельба, пьяные драки, поножовщина, употребление наркотиков. В последнее время Думская улица упоминается исключительно в привязке к этим печальным событиям», — сказал Соловьев.
Он лично посчитал количество баров в этом районе и насчитал около 40 заведений. Его пугает, что такое безобразие творится в «Золотом треугольнике» Петербурга, в зданиях, построенных великим Джакомо Кваренги и в десятках метров от Казанского собора.
«Всё это говорит об одном: профилактическая работа по пресечению правонарушений, работа с несовершеннолетними в Центральном районе провалена», — припечатал Соловьев.
Ему очевидно, что усилий полиции недостаточно для нормализации ситуации, нужны активные совместные действия властей района, прокуратуры, Роспотребнадзора, профильных комитетов Смольного. Дополнительной мерой могло бы стать изменение нормативно-правовой базы, после которого в аренду помещения Малого Гостиного двора сдавали бы под арт-студии, а не бары и ночные клубы, считает Соловьев.
В своем запросе он просит Полтавченко поручить районным чиновникам создать межведомственную рабочую группу, которая должна будет придумать, как «существенно сократить количество заведений с круглосуточной продажей алкогольной продукции» на Думской улице и улице Ломоносова.
«И дать оценку действиям администрации Центрального района по профилактике правонарушений, работе с несовершеннолетними, особенно в преддверии новогодних праздников и Рождества Христова», — заявил Соловьев.
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Кроме того, вице-спикер в ответ, вероятно, на заготовленный вопрос своего однопартийца заявил, что следующим шагом ЗакСа должно стать принятие закона о парламентских расследованиях, чтобы парламенту было проще контролировать исполнительную власть.
«Мы бы хотели получать на свои депутатские обращения конкретные ответы. Наша коллега из Центрального района, Щербакова — ей приходят, по сути, на ее депутатские запросы отписки. Поэтому принятие такого закона позволит всесторонне изучить различные проблемы и повысить эффективность работы нашего парламента, его контрольные функции. Думаю, что в ближайшее время нам необходимо принять такой закон о парламентском расследовании», — сказал Соловьев.
Напомним, на днях Георгий Полтавченко ответил на один из запросов Щербаковой, заявив, что не видит нарушений в действиях администрации Центрального района.
Вячеслав Макаров принес на заседание оказавшийся в его распоряжении внутренний документ, который, по его словам, рассылали по всем отделам и службам Центрального района и зачитал его в микрофон.
«Прошу заметить обращение. «Мальчишки и девчонки! Все ответы, которые с этой минуты делаем на Щербакову и ей в том числе, делаем за подписью замглавы администрации Спивачевского, но с визой Борщева» (еще один замглавы администрации района, — прим.ред.). Какая там работа, это что, детский сад, «мальчишки и девчонки»? А Хлутков там кто, представитель младшей группы детского садика номер «ноль-ноль»? Вот такие ответы и такие письма дискредитируют полностью исполнительную власть и администрацию любого района», — заявил Макаров.
Некоторые депутаты высказали недоумение, почему Соловьев решил сразу писать Полтавченко в обход всех регламентов, через голову председателя и другие инстанции, ведь срочность вопроса крайне относительная. К тому же, проблема, если и существует, то имеет, скорее, городские масштабы, нежели районные.
Заметим, Мария Щербакова руководила Центральным районом с 2010 по 2016 год, и количество баров на Думской улице при ней не сократилось — возможно, посетители ночных заведений пили и буянили меньше, не доставляя никаких неудобств жителям. Зато при ней снесли другой исторический памятник — Дом Рогова у станции метро «Владимирская».
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Но Сергея Соловьева явно устраивала прежняя администрация, и он объяснил, почему — Мария Щербакова не пыталась вмешиваться в работу курируемых им МО «Дворцовый» и МО №78.
«Действительно, в предыдущее время, когда там главой работала Мария Дмитриевна и в период избирательной кампании, контакты с властью были очень хорошие. Но совсем недавно по непонятной причине каким-то образом на отчет о работе муниципалитетов главы МО забыли пригласить депутата Законодательного Собрания. Это свидетельствует только об одном: если вы приглашаете всех, включая администрацию района, но забываете позвать депутата, скорее всего, есть такое указание, чтобы не контактировать, не взаимодействовать», — пояснил Соловьев.
Он обещал, что теперь его помощники и он лично будут еще пристальнее следить за работой указанных муниципальных образований.