Санкт-Петербург, 6 декабря, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Руководство регионального отделения «Единой России» в Санкт-Петербурге продолжает борьбу со Смольным за влияние на муниципалитеты в центре города. Вице-спикер Заксобрания Сергей Соловьев написал депутатский запрос на имя губернатора Георгия Полтавченко, где пожаловался на работу администрации Центрального района, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Руководство ЗС Санкт-Петербурга

Ранее запросы писала только бывшая глава района, ныне депутат от «ЕР» Мария Щербакова, она неоднократно указывала, что новый глава администрации, бывший сотрудник ФСБ Андрей Хлутков препятствует ее депутатской деятельности и не дает печататься в местной газете, затем пожаловалась, что Хлутков якобы не хочет заниматься историческим наследием, и дома при нем разваливаются.

Секретарь регионального отделения «ЕР» и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров клеймил позором деятельность Хлуткова во время пленарных заседаний, так как тот пытается «заниматься партстроительством» в районе. Вероятно, Хлутков пытается сместить Щербакову с поста секретаря районного отделения, из-за чего Макаров множество раз заявлял, что руководитель администрации занимается на своим делом и «бегает по району, обвалявшись в куриных и гусиных перьях».

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На этот раз автором запроса выступил секретарь отделения «ЕР» в соседнем Адмиралтейском районе Сергей Соловьев. Он призвал городские власти закрыть большинство баров на Думской улице и улице Ломоносова у «Гостиного двора», причем, по мнению депутата, в неудобствах, которые доставляют местным жителям посетители ночных заведений, виновата районная администрация.

«Стрельба, пьяные драки, поножовщина, употребление наркотиков. В последнее время Думская улица упоминается исключительно в привязке к этим печальным событиям», — сказал Соловьев.

Он лично посчитал количество баров в этом районе и насчитал около 40 заведений. Его пугает, что такое безобразие творится в «Золотом треугольнике» Петербурга, в зданиях, построенных великим Джакомо Кваренги и в десятках метров от Казанского собора.

«Всё это говорит об одном: профилактическая работа по пресечению правонарушений, работа с несовершеннолетними в Центральном районе провалена», — припечатал Соловьев.

Ему очевидно, что усилий полиции недостаточно для нормализации ситуации, нужны активные совместные действия властей района, прокуратуры, Роспотребнадзора, профильных комитетов Смольного. Дополнительной мерой могло бы стать изменение нормативно-правовой базы, после которого в аренду помещения Малого Гостиного двора сдавали бы под арт-студии, а не бары и ночные клубы, считает Соловьев.

В своем запросе он просит Полтавченко поручить районным чиновникам создать межведомственную рабочую группу, которая должна будет придумать, как «существенно сократить количество заведений с круглосуточной продажей алкогольной продукции» на Думской улице и улице Ломоносова.

«И дать оценку действиям администрации Центрального района по профилактике правонарушений, работе с несовершеннолетними, особенно в преддверии новогодних праздников и Рождества Христова», — заявил Соловьев.

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Кроме того, вице-спикер в ответ, вероятно, на заготовленный вопрос своего однопартийца заявил, что следующим шагом ЗакСа должно стать принятие закона о парламентских расследованиях, чтобы парламенту было проще контролировать исполнительную власть.

«Мы бы хотели получать на свои депутатские обращения конкретные ответы. Наша коллега из Центрального района, Щербакова — ей приходят, по сути, на ее депутатские запросы отписки. Поэтому принятие такого закона позволит всесторонне изучить различные проблемы и повысить эффективность работы нашего парламента, его контрольные функции. Думаю, что в ближайшее время нам необходимо принять такой закон о парламентском расследовании», — сказал Соловьев.

Напомним, на днях Георгий Полтавченко ответил на один из запросов Щербаковой, заявив, что не видит нарушений в действиях администрации Центрального района.

Вячеслав Макаров принес на заседание оказавшийся в его распоряжении внутренний документ, который, по его словам, рассылали по всем отделам и службам Центрального района и зачитал его в микрофон.

«Прошу заметить обращение. «Мальчишки и девчонки! Все ответы, которые с этой минуты делаем на Щербакову и ей в том числе, делаем за подписью замглавы администрации Спивачевского, но с визой Борщева» (еще один замглавы администрации района, — прим.ред.). Какая там работа, это что, детский сад, «мальчишки и девчонки»? А Хлутков там кто, представитель младшей группы детского садика номер «ноль-ноль»? Вот такие ответы и такие письма дискредитируют полностью исполнительную власть и администрацию любого района», — заявил Макаров.

Некоторые депутаты высказали недоумение, почему Соловьев решил сразу писать Полтавченко в обход всех регламентов, через голову председателя и другие инстанции, ведь срочность вопроса крайне относительная. К тому же, проблема, если и существует, то имеет, скорее, городские масштабы, нежели районные.

Заметим, Мария Щербакова руководила Центральным районом с 2010 по 2016 год, и количество баров на Думской улице при ней не сократилось — возможно, посетители ночных заведений пили и буянили меньше, не доставляя никаких неудобств жителям. Зато при ней снесли другой исторический памятник — Дом Рогова у станции метро «Владимирская».

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Но Сергея Соловьева явно устраивала прежняя администрация, и он объяснил, почему — Мария Щербакова не пыталась вмешиваться в работу курируемых им МО «Дворцовый» и МО №78.

«Действительно, в предыдущее время, когда там главой работала Мария Дмитриевна и в период избирательной кампании, контакты с властью были очень хорошие. Но совсем недавно по непонятной причине каким-то образом на отчет о работе муниципалитетов главы МО забыли пригласить депутата Законодательного Собрания. Это свидетельствует только об одном: если вы приглашаете всех, включая администрацию района, но забываете позвать депутата, скорее всего, есть такое указание, чтобы не контактировать, не взаимодействовать», — пояснил Соловьев.

Он обещал, что теперь его помощники и он лично будут еще пристальнее следить за работой указанных муниципальных образований.