Депутат-единоросс в Петербурге оказалась в «оппозиции» к чиновникам

Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Депутат петербургского Законодательного собрания от «Единой России» и экс-глава Центрального района Петербурга Мария Щербакова оказалась в положении оппозиционера по отношению к новому руководству районной администрации.

Как передает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM, Щербакова вновь с парламентской трибуны пожаловалась, что бывшие подчиненные ущемляют ее интересы и не публикуют в районной газете информацию о ее депутатской работе.

Щербакова уже направляла аналогичный запрос к губернатору Георгию Полтавченко летом 2017 года, но, по ее словам, никакого результата это не принесло.

В местной газете не публикуются данные о работе парламентской комиссии по экологии, которую возглавляет Щербакова, и в целом о ее депутатской деятельности. Например, уточнила бывшая чиновница, она «почти не была летом в отпуске», так как пыталась контролировать состояние школ и детских садов в центре города. На ее взгляд, эта информация была бы интересна жителям, но из 10 присланных ею в газету публикаций напечатали лишь одну.

«Остается проблема воспрепятствования моей депутатской деятельности, несмотря на мой депутатский запрос», — посетовала Щербакова.

Кроме того, по ее мнению, новая администрация не реагирует на жалобы жителей Баскова переулка о незаконных перепланировках в зданиях.

Щербакова интересуется у Георгия Полтавченко, считает ли он «допустимым неисполнение главой Центрального района» Андреем Хлутковым закона Петербурга «О гарантиях депутатской деятельности», а также считает ли Полтавченко целесообразным поручить вице-губернатору проверить знания законодательства должностными лицами администрации Центрального района и оценить их.

Вопрос к речи Щербаковой появился у «яблочника» Бориса Вишневского, который также баллотировался на территории Центрального района. Он спросил, к каким результатам привел летний запрос. Выяснилось, что вице-губернатор Александр Говорунов ответил Щербаковой, что информационные материалы в газете были отклонены по решению главного редактора, а администрация района не вправе вмешиваться в деятельность СМИ, которое учредила.

«Мне приходили аналогичные ответы от вас как от главы администрации», — напомнил Вишневский.

«То, что вас ущемляли всю жизнь, это я знаю только. Вопрос-то в чем?» — перебил его спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров.

Вишневский уточнил, раз сейчас Щербакова предлагает проверить знания чиновников районной администрации, то проводила ли она такую проверку в отношении собственных сотрудников, отказывавших ему, когда эту администрацию возглавляла Щербакова.

«Проверки проводились. Могу сказать, что виновные были наказаны и уволены», — заявила Щербакова.

«Может, виновные и были наказаны, но в газете так ничего и не опубликовали», — отозвался Вишневский.

«Если бы вы настаивали, чтобы в газете опубликовали, мы бы, наверное, опубликовали», — сказала Щербакова.

В итоге за депутатский запрос Щербаковой проголосовали 48 депутатов, против — двое. Спикер Макаров также пригрозил внимательно присмотреться к работе нового главы района в зимний период. «Он еще ни одной зимы снежной не пережил! Мы посмотрим, как будут убираться в Центральном районе», — сказал Макаров.

Напомним, ранее Щербакова также жаловалась на то, что Хлутков не идет на сотрудничество и не предоставляет ей персональные данные, которые она запрашивает.

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