Вашингтон, 6 декабря, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции (МКС) не раньше 12 декабря. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Nasa Грузовой корабль Dragon

Ранее в космическом агентстве планировали, что запуск пройдёт 8 декабря, однако срок был перенесён. В NASA и SpaceX не называют причины переноса.

Отмечается, что была учтена готовность стартовой площадки, занятость экипажа МКС и механика орбитальных полётов.

Космический грузовик Dragon должен доставить на МКС 2,5 тонны грузов. Он будет оставаться на орбите в течение месяца, после чего вернётся на Землю.

Напомним, в предыдущий раз Dragon отправлялся на орбиту 14 августа и вернулся 17 сентября.

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