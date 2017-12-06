NASA перенесло сроки запуска космического корабля Dragon
Вашингтон, 6 декабря, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции (МКС) не раньше 12 декабря. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Ранее в космическом агентстве планировали, что запуск пройдёт 8 декабря, однако срок был перенесён. В NASA и SpaceX не называют причины переноса.
Отмечается, что была учтена готовность стартовой площадки, занятость экипажа МКС и механика орбитальных полётов.
Космический грузовик Dragon должен доставить на МКС 2,5 тонны грузов. Он будет оставаться на орбите в течение месяца, после чего вернётся на Землю.
Напомним, в предыдущий раз Dragon отправлялся на орбиту 14 августа и вернулся 17 сентября.
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