Москва, 6 декабря, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим нельзя назвать традиционным по отношению к проводимой до сих пор политике на Ближнем Востоке, 6 декабря сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иерусалим

«Решение Трампа перенести посольство США в Израиле в Иерусалим — «новаторский ход» в отношениях с мусульманским миром, — написал Пушков. — Даже саудовцы встали на дыбы».

Напомним, 6 декабря Трамп собирается вынести решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Многие эксперты оценили это как признание за Иерусалимом статуса израильской столицы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Эль-Кувейте состоялся саммит шести стран Персидского залива — Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Катара и Омана.

Представители монархий пришли к согласию по поводу опасности изменения статуса Иерусалима: это только испортит попытку политического урегулирования между Израилем и Палестиной.