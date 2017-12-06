Вашингтон, 6 декабря, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Позиция по признанию Иерусалима израильской столицей была вынесена на обсуждение с властями Израиля, Палестины, Иордании, Саудовской Аравии и Египта, инициированное американским президентом Дональдом Трампом, передает ABC.

Andrew Shiva Иерусалим

«Сегодня Трамп говорил с лидерами Израиля, Палестинской администрации, Иордании, Египта и Саудовской Аравии, с которыми он «обсуждал возможные решения в отношении Иерусалима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Трамп заявил о необходимости мирных переговоров между Тель-Авивом и Рамаллой и о важности сотрудничества по налаживанию мирного процесса на Ближнем Востоке как с Израилем, так и с Палестиной.

Между тем журнал The American Conservative пишет, что Трамп на переговорах подтвердил свою позицию — и о своем решении официально объявит декабря — два дня спустя после окончания крайнего срока, когда Вашингтон должен определиться по сохранению посольства США в Тель-Авиве.

Напомним, 5 декабря Трамп «поставил в известность» лидера Палестины Махмуда Аббаса о предстоящем переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. По некоторым оценкам, это будет означать «официальное признание» за Иерусалимом статуса столицы Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аббас обратился к российскому президенту Владимиру Путину, президенту Франции Эммануэлю Макрону, королю Иордании Абдалле II ибн Хусейну и папе римскому Франциску с просьбой вмешаться, чтобы предотвратить опрометчивый шаг Вашингтона.

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