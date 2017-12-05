Белград, 6 декабря, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 18−20 декабря посетит Москву с официальным визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба сербского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Александр Вучич

Программу своего визита Александр Вучич обсудил на встрече с послом России в Белграде Александром Чепуриным.

«Президент Вучич сказал, что встреча с президентом Путиным будет важна для разговора о конкретных предложениях по улучшению политического диалога, а также экономического, военно-технического и любого другого сотрудничества Сербии и России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран «обсудят и другие темы — от отношений в регионе до политической и экономической ситуации в мире».

Помимо переговоров с Владимиром Путиным, президент Сербии проведёт встречи со многими другими российскими официальными лицами и представителями бизнеса, информирует пресс-служба.

Читайте также: Сербия закупит ещё шесть российских вертолётов Ми-17

Неделей ранее в Белграде также состоялась встреча Александра Вучича с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, в ходе которой обсуждалось увеличение поставок российского газа в республику и реализация необходимых для этого инфраструктурных проектов. Данные вопросы рассматривались в контексте подготовки визита президента Сербии.

Сербский лидер отметил, что потребление газа в республике стремительно растёт, что по его словам, свидетельствует об ускоренном экономическом прогрессе страны. «Это создаёт необходимость для Сербии работать над дальнейшим развитием газотранспортной системы», — отметил он. Алексей Миллер, в свою очередь, заявил о готовности «Газпрома» участвовать в подобном проекте с сербской стороной.

Одновременно с этим обсуждался ход строительства газопровода «Турецкий поток». Глава «Газпрома» проинформировал президента Сербии, что работы идут по графику и подтвердил, что строительство участка газопровода между Россией и Турцией создаст возможность для дополнительных поставок газа в страны региона, включая Сербию.

Читайте подробнее: Минэнерго Сербии: Российскому газу нет альтернатив

Отметим, что сотрудничество Сербии и России вызывает всё большее недовольство со стороны Брюсселя и Вашингтона, которые в последнее время оказывают уже неприкрытое давление на Белград, требуя от сербских властей дистанцироваться от Москвы и присоединиться к санкциям против России. Руководство республики настойчиво заявляет о намерении продолжать свой собственный курс, который предполагает вступление в Европейский союз одновременно с наращиванием отношений с Россией и Китаем, а также сохранение военного нейтралитета. Однако по мере продвижения Белграда в переговорном процессе с Брюсселем от Сербии всё более чётко требуют «гармонизации своей внешней политики с политикой ЕС».

Последние события также указывают на то, что Соединённые Штаты намерены серьёзно активизировать свою политику на Западных Балканах, и в отношении Сербии в частности. По данным СМИ, в Вашингтоне вернулись к обсуждавшейся уже несколько лет назад идее создания должности спецального посланника на Балканах. Кандидатом на этот пост называется бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.

В представленном в конце ноября докладе американского центра «Атлантический совет» под названием «Балканы, вперёд: новая стратегия США для региона» было отмечено, что на фоне определённого успеха в евроатлантической интеграции балканских стран США неосмотрительно ослабили своё присутствие в регионе, на приняв во внимание растущее влияние России на Балканах.

В документе отмечено, что Вашингтон должен играть ключевую роль в регионе, а основными задачами политики США на данном направлении должны стать постоянное военное присутствие на Балканах, «историческое примирение» с Сербией и восстановление роли «истинного посредника» между странами региона.

Читайте подробнее: Новая стратегия США на Балканах: «историческое примирение» против России

Тем временем продолжают звучать слухи о том, что в начале 2018 года новым послом России в Сербии может быть назначен экс-посол в Боснии и Герцеговине Александр Боцан-Харченко. Эксперты характеризуют Боцана-Харченко как «одного из лучших специалистов по региону» и «человека решений, которого направляют туда, где имеют место определённые проблемы». В этой связи аналитики отметили, что готовящаяся смена российского дипломата в Белграде может свидетельствовать о том, что в Москве есть ожидание серьёзного усиления давления на Сербию со стороны Запада.

Все эти и другие вопросы, очевидно, должны стать предметом обсуждения во время предстоящего визита сербского лидера в Москву.