Астана, 6 декабря, 2017, 03:13 — ИА Регнум. Тема развития цифровой экономики в Казахстане обрастает все новыми скандальными подробностями. Связанный с нею законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» получил широкое обсуждение, а недавно масла в огонь подлил журналист Данияр Молдабеков, который приковал себя наручниками к дереву в центре Алма-Аты. Что вызвало протест журналиста и в чем подводные камни законопроекта, пишет автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Цифровое общество

В ходе подготовки проект закона претерпел множество изменений, а манера его подачи в прессе создавала впечатление, будто основной его объект — это СМИ. Что далеко от реальности уже потому, что законопроект вносит изменения в законодательство не только об информации, но и о коммуникации вообще. Законопроект, в частности, ужесточает наказание за распространение СМИ сведений о ребенке, потерпевшем от противоправных действий; заменяет закрытие СМИ из-за различных нарушений штрафами; предполагает назначение в госорганах ответственных за взаимодействие со СМИ. Это плюсы документа.

Вместе с тем минусов куда больше. В их число входят, помимо прочего, обязательство мобильных операторов за свой счет отслеживать незарегистрированные устройства сотовой связи и уведомлять об этом уполномоченные органы; запрет на осуществление обмена интернет-трафиком между операторами связи через иностранных операторов за пределами Казахстана; установление квот на местный контент; обязательная авторизация комментариев пользователей на сайтах с помощью электронной цифровой подписи или номера сотовой связи.

Станет ли закручивание гаек перспективным трендом, читайте в статье: Громкий госпроект «Цифровой Казахстан» — мертворожденное дитя?

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