Женева, Швейцария, 5 декабря, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Белоруссия приближается к вступлению во Всемирную торговую организацию. Сегодня, 5 декабря, белорусские и норвежские представители подписали протокол о завершении двусторонних переговоров о доступе к рынку товаров и услуг между двумя странами в рамках присоединения Белоруссии к ВТО, сообщили в постоянном белорусском представительстве при ООН в Женеве.

ir.info ВТО

Таким образом, Белоруссия подписала уже с 14-м членом ВТО протокол о завершении двусторонних переговоров по присоединению республики к этой организации. Эти переговоры стороны начали еще в 2005 году, и смогли договориться по поводу основных параметров сотрудничества в ноябре 2017 года.

Со стороны Минска документ подписал постоянный представитель республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, со стороны Норвегии — постоянный представитель при ВТО Харальд Непле.

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Как передавало ИА REGNUM, несколько дней назад постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу заявил, что переговоры между республикой и ВТО находятся на финальной стадии, поэтому если Минск еще будет иметь такое желание, то через два года страна сможет стать членом организации. Причем, по словам Маденоглу, этот процесс идет при повышенном внимании президента Александра Лукашенко, а все государственные структуры, «работают усердно». В частности, стороны уделяют большое внимание нормам импорта и экспорта товаров в рамках ВТО. В целом число сторонников вступления Белоруссии в ВТО увеличивается, сказал турецкий представитель.

Напомним, что Белоруссия подала заявку на вступление в ВТО еще в 1993 году. С тех пор этот процесс тянется, а сам Минск не раз менял свою позицию по этому вопросу. Изначально Белоруссия вместе с Россией и Казахстаном планировала вступить в ВТО единой таможенной территорией, потом страны решили входить по отдельности, но координируясь между собой. РФ стала членом Всемирной торговой организации в 2012 году, после чего Белоруссия тоже активизировала свои переговоры и начала предъявлять Москве различные претензии, а через несколько лет заявила, что необходимость в этом отпала. В 2016 году переговоры возобновились. Причем если 20 лет назад в ВТО Белоруссию не воспринимали всерьёз, то в последние пару лет западные страны активно проявляют свою заинтересованность республикой. Одной из причин этого эксперты видят развернувшуюся борьбу за постсоветское пространство между ЕАЭС и ЕС.

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Руководство Белоруссии надеется, что со вступлением в ВТО страна сможет увеличить экспорт своих товаров, повысить инвестиционный имидж страны, защитить торговые интересы через механизмы ВТО. Население, в свою очередь, рассчитывает, что импортные товары в Белоруссии будут стоить дешевле.

Однако вступая в ВТО, Белоруссия рискует превратиться в еще один рынок сбыта дешевых товаров из иных стран Всемирной торговой организации. К тому же уже сейчас ВТО призывает Минск «снижать зависимость от рынка одной страны», то есть от России. Поэтому, как считают многие эксперты, если Белоруссия станет членов организации, то давление на нее извне усилится.