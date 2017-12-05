Брянск, 5 декабря, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта Брянской области учел ошибки прошлых лет, что позволило стабилизировать ситуацию с капительным ремонтом многоквартирных домов и даже выйти на лидирующие позиции по целому ряду показателей. Об этом на совещании в правительстве Брянской области заявил руководитель фонда Виктор Горин. Напомним, что в 2016 году выполнение программы капремонта было провалено. В 2017 году таких проблем нет.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

По данным Виктора Горина, с 2014 года в Брянской области отремонтирован 1041 многоквартирный дом на общую сумму в 2,143 млрд рублей. В 2015—2017 годах удалось даже сэкономить на ремонте. Сумма существенная — почти 38,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по данным на 1 ноября, в региональную программу включено более 6,2 тысячи домов.

«В 2018 году запланирован ремонт 252 домов, в том числе крыш — в 227 домах, инженерных сетей — в 16, фасадов и подвалов — в двух, лифтов — в семи, установка коллективных приборов учета — в 12», — говорится в сообщении пресс-службы.

На ремонт планируют потратить более 772,8 млн рублей. Из них большая часть средств — 772,6 млн рублей, — деньги собственников. Еще 200 тысяч рублей придут из местных бюджетов.

Между тем, в регионе остаются проблемы, связанные с недобросовестными подрядчиками. С 2015 по 2017 годы подрядным организациям были предъявлены неустойки на сумму в 6,6 млн рублей. При этом сейчас количество жалоб на качество и сроки выполнения работ уменьшается, отмечают в региональном фонде капитального ремонта.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году с капитальным ремонтом в Брянской области все было не столь радужно. Так, краткосрочный план по капитальному ремонту жилья на 2015 год по состоянию на 10 ноября 2016 года был выполнен лишь на 75%. Из 479 домов в эксплуатацию был сдан только 361 дом.

В фонде такую ситуацию тогда объяснили нехваткой сотрудников.

Позже в регионе был увеличен размер обязательного взноса на капитальный ремонт. С 2017 года в Брянской области собственники жилья, которое находится в домах, где есть лифт, платят 6 рублей 50 копеек за квадратный метр. Для них взнос увеличился на 1 рубль. Собственников квартир в домах без лифта ждет повышение на 55 копеек — теперь отдают по 6 рублей и 5 копеек за квадратный метр. Ранее взнос составлял 5 рублей 50 копеек.

По данным правительства региона, увеличение размера взноса позволило увеличить финансирование программы на 66 млн рублей в год.