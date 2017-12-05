Киев, 5 декабря, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Граждане Украины не должны ездить в Россию, заявил РИА Новости министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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По его словам, «Украинские железные дороги» должны прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией; таким же образом, по мнению Омеляна, должны поступить и автобусные перевозчики.

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Министр подчеркнул, что закрытие авиасообщения с Россией не сказалось катастрофическим образом на Украине, поэтому закрытие других видов сообщения также не будет иметь серьезных последствий. При этом Омелян отметил, что граждане Украины не должны ездить к своим родственникам в Россию, вместо этого родственники должны «возвращаться» на Украину.

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Напомним, осенью 2015 года Украина запретила полеты в стране российских авиакомпаний, а также транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ Россия запретила полет украинских компаний в стране.

Ранее Омелян уже заявлял о том, что жители Украины не должны ездить в Россию. По его мнению, с Украины граждане должны ездить только в европейские страны.