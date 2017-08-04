Украина намерена ужесточить пограничный контроль для граждан России

Киев, , 08:06 — REGNUM Сажать в тюрьму за незаконное пересечение украинской границы гражданами России или иностранцами «в интересах России» предложили в Верховной раде 2 августа.

Согласно зарегистрированному законопроекту «О внесении изменений в УК Украины относительно незаконного пересечения государственной границы», любой гражданин России или иностранец, действующий «в интересах России», который пересечет границу Украины вне пунктов пропуска или через пункт пропуска, но без необходимых документов, будет приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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За первое нарушение предполагается лишение свободы на срок до трех лет, за повторное нарушение — от трех до пяти лет. В случае, если граница Украины будет нарушена лицом с оружием, то гражданину, действующему «в интересах России», будет назначено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, на данный момент за незаконное пересечение украинской границы полагается административное наказание в виде штрафа или ареста на 15 суток.

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