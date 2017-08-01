В Херсонской области Украины будет прекращено обучение на русском

Херсон, Украина, , 12:59 — REGNUM Все первоклассники русскоязычных школ Херсонской области (Украина) будут обучаться с 2017 года на украинском языке, заявила начальник управления образования, науки и молодёжи Херсонской ОГА Евгений Криницкий.

По его словам, перевод всех школ области на украинский язык обучения — это «принципиальная позиция» администрации.

«Именно поэтому мы планируем с этого года начать с первых классов», — цитирует главу ОГА агентство УНН.

Всего в Херсонской области сейчас 26 русскоязычных школ. Криницкий отметил, что переход на обучение на украинский язык будет «плавным» и длительным. Переводиться будут сначала первые, затем пятые классы.

«То есть систематически и плавно мы будем переводить все классы», — заключил чиновник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении обязательной 75% квоты на вещание на украинском языке. Верховная рада приняла этот законопроект во втором чтении 23 мая.