Минск, 5 декабря, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Декрет №7 «О развитии предпринимательства», основой документ по либерализации экономики Белоруссии, который президент страны Александр Лукашенко подписал 23 ноября, спровоцировал множество споров в белорусской медиасреде. Чиновники и государственные СМИ называют этот документ «долгожданным», а вот сами бизнесмены и многие экономисты отнеслись к очередной прорекламированной попытке властей провести либерализацию экономики Белоруссии крайне скептически.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Для начала напомним, что собой представляет это «яблоко раздора». В целом заявленная цель декрета — «раскрепостить» бизнес за счет ряда административных и налоговых послаблений, сократить влияние государства и повысить социальную ответственность предпринимателей. Документ предусматривает десять основных пунктов, которые якобы должны помочь с либерализацией белорусского бизнеса. Во-первых, это мораторий на повышение налогов и пошлин до 2020 года. Во-вторых, это отмена запрета на применение интернет-магазинами упрошенной системы налогообложения (УСН). В-третьих, со вступлением в силу декрета власти больше не смогут привлекать к субсидиарной ответственности за несвоевременную подачу заявления о банкротстве или за повлекшие банкротство бездействия. В-четвертых, магазины больше не должны согласовывать свой режим работы (исключение — торговые точки, работающие с 23:00 и до 7:00). В-пятых, наружную рекламу и рекламу на транспорте не нужно согласовывать. Шестой пункт — ряд помещений можно использовать не по целевому назначению (например, в офисном помещении можно будет открыть магазин или кафе). Седьмой пункт — арендаторы теперь смогут делать ремонт в арендуемых помещениях без разрешительной документации (нужно разработать и утвердить проектную документацию, уведомить об этом государство). Далее — теперь процедуру закупок необходимо проводить только при строительстве за бюджетные и «околобюджетные» деньги (раньше должны были и частные компании). Предпоследний пункт — юрлицам и индивидуальным предпринимателям разрешили работать без печатей. Последний и самый интересный пункт — в декрете написано, что нормативные правовые акты СССР и БССР, регулирующие порядок и условия осуществления экономической деятельности, больше не обязательны для исполнения.

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Оптимизм не знает границ

Все эти меры по «раскрепощению» бизнеса чиновники и некоторые предприниматели, чьё мнение транслировали в основном государственные СМИ, встретили на ура, заявляя, что только так получится «сократит период от появления идеи до ее реализации». Например, директор ООО «Фабрика-лаборатория «Робовита», член Совета по развитию предпринимательства при Витебском горисполкоме Николай Ручец в интервью «БелТА» сказал, что декрет №7 — положительный сигнал для всего бизнес-сообщества, которое «высоко оценит все прописанные в нем нововведения».

Некоторые не боятся делать слишком положительные для страны, находящейся в условиях экономического кризиса, прогнозы. Так, в Минске перед началом форума директоров предприятий — победителей премии «Народная марка» заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич заявил, что в связи с принятием декрета № 7 ведомство ожидает, что предпринимательство заметно активизируется уже в первой половине 2018 года. Матусевич не поскупился и на литературные тропы, сказав, что декрет — это «венец всего пакета документов по раскрепощению предпринимательской инициативы».

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий в интервью «Беларусь сегодня» отметил, что декрет № 7 систематизирует и сокращает ряд требований к бизнесу: если раньше санитарных норм было около 1,1 тысячи, то теперь осталось около ста, правила пожарной безопасности включали 770 пунктов, теперь — 62. Заместитель директора ООО «Астелар» Алексей Шубин в интервью этому же изданию сказал, что одно из ключевых нововведений — отсутствие необходимости согласований времени работы. Правда, на фоне того, что частные предприниматели чаще всего жалуются на множество проверок, огромные налоги, штрафы и закрытие по щелчку, вряд ли теперь их обрадует пункт о возможности несогласования режима работы.

Довольно воодушевляюще, но нереалистично звучат слова министра труда и социальной защиты Ирины Костевич в эфире телеканала ОНТ о том, что декрет о развитии предпринимательства активизирует создание рабочих мест. По словам госслужащей, правительство занимается увеличением количества рабочих мест по стране, но:

«Мы должны наращивать не только количество этих предприятий, но и со стороны исполнительной власти нужно подставить плечо, чтобы они быстрее развернулись на старте», — говорит Костевич, намекая на то, что и бизнес должен помочь властям в решении проблемы безработицы.

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По большей части посылы государственных СМИ и чиновников мало чем отличаются друг от друга, а основной тезис такой: положения декрета направлены на совершенствование условий в сторону раскрепощения бизнеса и стимулирования деловой инициативы, а это даст как экономический, так и социальный эффект. Как правило, такие заявления эмоциональны, редко подробно аргументированы и основываются лишь на надеждах самого говорящего.

Декрет или иллюзия

Куда менее радостно декрет №7 «О развитии предпринимательства», который в государственных белорусских СМИ представили как прорывной проект, способный вдохнуть жизнь в умирающий бизнес, приняли многие экономисты и сами бизнесмены. Мало кто из них отрицает, что в целом этот документ имеет под собой либеральную основу, но вот в оценке эффективности и внятности чиновники и предприниматели расходятся.

Например, «Экономическая газета» пишет, что министерства, межведомственные рабочие группы и общественно-консультативные советы провели большую работу, но надеяться на глубокие институциональные преобразования не стоит, потому что

«декрет в сочетании с пакетом «либерализационных» указов и законов обеспечивает лишь устранение ряда устаревших и утративших смысл ограничений, которые не только мешают бизнесу, но и стали лишней морокой для самих чиновников».

В то же время декрет мог бы стать положительным фактором для развития белорусской экономики, если бы в названии декрета подчеркнули, что государство намерено ликвидировать бюрократические барьеры на пути предпринимательства, сказал UDF. by руководитель Агентства деловых связей Валентин Лопан. По мнению бизнесмена, в этом случае было бы понятно, куда движется государство, но так «может получиться, что сегодня нам что-то разрешили, а завтра, если надо, запретят опять».

Такую позицию разделяют многие предприниматели. Нормы декрета размыты, из него непонятно даже, за что бизнесмен может получить штраф до двухсот базовых величин. По этой причине Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) направил в министерство экономики Белоруссии письмо с просьбой чётко пояснить пункт о наказании директора за «ненадлежащую организацию деятельности». Когда декрет только готовили, бизнесмены выступили против усиления ответственности руководителя. Однако белорусские власти все же включили эту формулировку, за ее нарушение директорам грозит штраф в размере от 10 до 200 базовых величин.

«Настоящая революция раскрепощения частного бизнеса и условий для его роста отложена. От принятия декрета институт частной собственности практически не укрепился. Размер и функции государства в экономике не сократились. Реального равенства условий хозяйствования не получилось», — отмечает «БелГазета».

Не обошлось и без ложки юмора в бочке либеральных преобразований белорусской экономики. Бурные обсуждения вызвало исчезновение в декрете некоторых старых санитарных норм (от 10 февраля 2017 года), которые запрещали кафе и ресторанам готовить блюда из утиных и гусиных яиц, использовать пищевую продукцию домашнего изготовления, еще там подробно описывали, как нужно мыть яйца. Отмена этого положения дала журналистам возможность проявить свои творческие способности: СМИ запестрели сообщениями с заголовками наподобие «Лукашенко разрешил белорусам мыть яйца так, как захочется» (на Euroradio).

В целом многие экономические издания и эксперты подчёркивают, что декрет «О развитии предпринимательства» никакой не прогрессивный, а, напротив, запоздавший, поэтому даже при самом оптимистическом раскладе надеяться на эффективность документа не приходится. Также важно, что невнятно описанные положения декрета создают риски интерпретаций контрольными, силовыми и судебными органами ряда положений; фиксацию высокой налоговой нагрузки, сохранение возможности реального роста налоговой нагрузки (например, через индексацию на инфляцию, повышение стоимости объекта налогообложения и так далее).

Иван Шилов ИА REGNUM Сеть

Соцсети не молчат

В социальных сетях тоже активно обсуждали подписанный Лукашенко «революционный» декрет. Здесь, как и в официальной экспертной среде, мнения разделились. Кто-то увидел в этом документе возможность для развития бизнеса.

«Есть большая надежда, что на этот раз это начало новой эры без откатов назад», — написал Николай О. на своей странице в Facebook.

Кто-то, напротив, предостерегает от излишней радости по поводу подписания этого либерального документа. В частности, директор аналитического центра «Стратегия», член Совета по развитию предпринимательства Ярослав Романчук на своей странице «ВКонтакте» отметил, что «бьющий через край оптимизм» контролёров, прокуроров, исполкомов, судей, представителей иных органов власти о том, что закон теперь будут контролировать в пользу предпринимателей, опасен. Поскольку это скорее проявление политической лояльности, а не анализ положений декрета на фоне имеющейся в республике практики правоприменения.

«Борьба за реальные, «кардинальные и радикальные» изменения делового климата только начинается. Декрет № 7 стал поводом ещё раз обсудить тему предпринимательства в Беларуси. К сожалению, созданные институты госуправления, работающая система принятия решений не позволяют сегодня реализовывать сколь-нибудь значимые, системные предложения независимых экономистов и бизнес-сообщества», — подчеркнул Романчук.

Предприниматель Инна К., которая высказала свое мнение в Facebook, вовсе не нашла логического объяснения для принятия такого документа:

«Декрет №7 в таком виде вообще не нужен, ибо он касается мелочёвки, которую можно было отрегулировать без принятия декрета, который должен был бы стать кардинальным и радикальным улучшением делового климата».

Для кого придуман этот декрет? Поможет ли он действительно бизнесу? Эти вопросы остаются открытыми, по крайней мере до первых результатов правоприменительной практики. Но зато ясно одно: у официального Минска сегодня нет четкого представления о том, что делать с экономикой Белоруссии, как бороться с безработицей и эффективно отвечать на многие другие актуальные вызовы.