Туркменистан, 10 октября, 2010, 11:20 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично дал старт озеленительной кампании, приняв участие в посадке деревьев в Национальной туристической зоне "Аваза", передает корреспондент ИА REGNUM Новости.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе прошедшего евара (субботника), давшего старт осеннему сезону лесопосадок, всего по стране было высажено более 326 тысяч различных деревьев, проведены меры по уходу за около 1 миллиона 642 тысячами саженцев предыдущих лесопосадок.

"Всего в ходе осеннего сезона посадок в обширных лесопарковых зонах страны поселятся 1 миллион 780 тысяч новых саженцев деревьев. Из этого количества свыше миллиона двухсот тысяч - украсят окрестности столицы в предгорьях Копетдага от Анау до Геоктепе, а более полумиллиона молодых деревьев будет высажено в областях страны", - отмечает пресс-служба главы государства. По данным Управления лесного хозяйства Министерства охраны природы Туркмении, к старту озеленительных работ в питомниках в достаточном количестве подготовлены саженцы различных пород деревьев в возрасте от одного до пяти лет.

Таких питомников в стране четырнадцать, большинство из которых расположено в Ахалской области. По сравнению с прошлым годом объем посадок этого сезона в количественном отношении увеличится вдвое. Из хвойных пород будет высажено сосна, туя, аризонский кипарис, на некоторых высокогорных участках - саженцы "краснокнижного" можжевельника туркменского, или арчи. Из лиственных пород, кроме непременных шелковицы и миндаля, в этом году ждут посадки ясень и тополь. На участках, прилегающих к полупустыням, будет высаживаться саксаул.