Варсонофий об Исаакии: «В ближайшее время собор будет возвращен церкви»

Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM В ближайшее время Исаакиевский собор Санкт-Петербурга будет передан Русской православной церкви. Об этом заявил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время своего визита в Мордовию. Митрополит прибыл в республику для участия в мероприятиях, посвященных годовщине канонизации и 200-летию со дня кончины великого русского флотоводца Федора Ушакова.

Глава Санкт-Петербургской митрополии подтвердил установленный в суде факт, что официальной заявки на передачу Исаакиевского собора со стороны РПЦ в адрес городских властей пока не подано.

«Пока мы не подаем прошение о возвращении. Сейчас там поменяли директора. Но хочется, чтобы в этом соборе было побольше служб, и вход в храм стал бесплатным для народа. Пока добиться желаемого не удается», — сказал митрополит Варсонофий, слова которого приводит издание «Столица С».

Однако митрополит высказал уверенность в том, что Исаакиевский собор всё-таки перейдет в руки РПЦ.

«Я думаю, что в ближайшее время это случится и, как положено по закону, собор будет возвращен церкви. А мы там организуем музейную и экскурсионную деятельность. Так что собор ничего не потеряет и как туристический объект, но станет еще лучше», — сказал митрополит Варсонофий

Он также заявил, что в Санкт-Петербурге недостаточно православных храмов, и необходимо строить новые.

«В Санкт-Петербурге 235 приходских храмов, столько же — университетских, военных и прочих. Но, конечно, этого не достаточно. Мы ищем участки и потихоньку строим новые. Сейчас возводится 30 храмов, еще столько же восстанавливаются», — пояснил Варсонофий.

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Напомним, на Прямой линии 15 июня Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции собора.

Заявка от Русской православной церкви с просьбой передать храм в ее ведение пока не поступала в Смольный. По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, только после ее получения вопрос о передаче храма будет рассмотрен городскими властями.

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