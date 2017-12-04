Москва, 4 декабря, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Самым популярным направлением у российских туристов в новогодние праздники стал Сочи. В это город на новогодние каникулы поедет половина внутренних туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Mil.ru Горнолыжный центр «Роза Хутор». Сочи

Туристы выбирают проживание не только в горах. Из всех туров в Сочи только 38% приходится на горнолыжный отдых. В среднем, доля Сочи в новогодних продажах разных туроператоров составляет от 35 до 90%.

Туроператоры считают, что Сочи лидирует за счет привлекательных цен и большого ассортимента.

По данным «Слетать.ру», средняя цена тура в Краснодарский край из Москвы (на двух человек, пять ночей, питание HB, 4*) в 2017 году составляет 63 тыс. 240 рублей. Минимальная цена — около 29 тыс. рублей.

В 2016 году средняя цена была на 7 тысяч выше, а минимальная — на 4 тысячи ниже.

Кроме Сочи, среди популярных новогодних направлений — Крым, Москва и Московская область, Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Великий Устюг, экскурсионные программы по России.

Средняя стоимость туров Великий Устюг составляет 17 тыс. рублей за человека за тур с проживанием, питанием и экскурсионной программой.

Количество запросов туристов по новогодним турам в Крым в ряде компаний практически равняется показателю Сочи, но вот до фактических продаж зимний Крым доходит отнюдь не всегда, поэтому регион и не попал в ТОП направлений у туроператоров по продажам

Средняя стоимость туров по популярным параметрам (из Москвы, два человека, пять ночей, питание HB, 4*) в Крым составляет 55,4 тыс. руб. (минимальная по таким же параметрам — 47,3 тыс. руб.), в Москву и Московскую область — 22,4 тыс. руб. (минимум 4 тыс. руб.), Карелию — 23,1 тыс. руб. (19,1 тыс. руб. минимум), в Калининградскую область — 55,7 тыс. руб. (35,7 тыс. руб. минимум).

Высокий спрос в этом году отмечает и парк «Этномир» (Калужская область). На период с 01 по 07 января 2018 года свободных гостиничных номеров практически уже нет.

В АТОР отметили, что цены на туры практически не изменились с 2016 года. Железнодорожная перевозка подорожала до 7%, несколько выросла и цена авиаперевозки.

Самые популярные даты заездов распределились с 29 декабря до 3 января. Самая популярная продолжительность отдыха составляет семь и пять ночей в отелях 4* (34,8%), 3* (26,9%) и 5* (25,9%).

По типу питания российские туристы предпочитают бронировать отели с полупансионом (20,6%), по системе «все включено» (19,6%) и полном пансионе (18,4%).

Чартерной перевозки по российским направлениям на эти новогодние праздники не планируется. Большинство туроператоров предлагают туры на базе регулярных рейсов.

Читайте также: Сочи стал самым популярным курортом в РФ в бархатный сезон

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинг самых популярных курортов России для отдыха в бархатный сезон в сентябре осенью 2017 года вошли курорты Краснодарского края, Крыма и Ставрополья.

Читайте: Поток российских туристов в Турцию вырос почти в 6 раз

А также: Курортный сбор в Крыму могут отложить до открытия моста через пролив