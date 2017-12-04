Волгоград, 4 декабря, 2017, 09:28 — ИА Регнум. В Волгограде жители посёлка Гумрак Дзержинского района в очередной раз предприняли попытку привлечь чиновников к ответственности за данные ранее общения. Акция протеста, которая собрала порядка 70 человек из заявленных 100, была санкционирована властями и прошла 2 декабря, передаёт ИА REGNUM.

Pikabu.ru Маски

На этот раз помимо претензий к до сих пор незаконченному ремонту на шоссе Авиаторов прибавились и требованием к властям решить и ряд других проблем. Так, собравшиеся пожаловались на отсутствие светофора на достаточно опасном участке дороги. Здесь, по словам посельчан, две остановки и перекресток, который из-за постоянной грязи не видно. Безопасного перехода нет и через железнодорожные пути, а через них ходят и дети.

Как напомнил организатор митинга Александр Иванов, последняя встреча жителей посёлка с представителями районной и областной власти состоялась 2 апреля (тогда горожане также выходили на акцию протеста — прим. ИА REGNUM), однако обещания решить коммунальные проблемы посёлка так и не выполнены.

«Полгода прошло, а проблемы наши так и не были решены. На наши улицы до сих пор не провели свет, мусор не вывозится неделями, дороги наши разбиты — после дождя по ним не проедешь», — цитирует «Кавказский узел» слова Александра Иванова.

Еще одна озвученная проблема — электроснабжение, которое плавает от 200 до 220 вольт, а ночью вообще падает до 140 вольт.

«Ну какая техника это выдержит? И телевизоры горят, и бойлеры. И эту проблему у нас решить не могут уже несколько лет», — заявляют местные жители.

Освещение на улице — ещё один злободневный вопрос. Столбы старые, кабели электропередачи также уже изношены. А на улице Первомайской второй год, по словам жителей, не могут решить проблему с огромной лужей.

«Под дорогой недавно проложили новый водовод в поселок «Аэропорт». И новую насосную станцию недалеко отсюда поставили. Но так плохо все сделали, что трубы постоянно прорываются. Напротив моего дома образуется огромная лужа — грязь непролазная», — рассказал посельчанин.

Местные чиновники митинг не проигнорировали. Правда, присутствовал только глава Дзержинского района, который и постарался ответить на все вопросы жителей посёлка Гумрак.

«Он сказал, что договор с прежним подрядчиком по строительству дороги расторгнут, — прокомментировал местный житель Владимир Суодайтис. — Когда из посёлка вывезут грязь и приведут его в порядок, по-прежнему неизвестно. Никакой конкретики в ответе главы района как не было, так и нет. Ради иностранцев, которые приедут к нам на футбол, здесь готовы вылизать каждый метр. Для своих жителей местные власти стараются куда меньше».

Читайте также: Реконструкция дороги в аэропорт: благо для волгоградцев или неудобства?

«Под роспись надо всё делать, или хотя бы видео обещаний. Иль вы (жители Гумрака) в слова политиков и чиновников верите? Похоже, вы и в Деда Мороза до сих пор верите», — комментирует горожанка.

Ранее по теме: Новая дорога в аэропорт Волгограда: негодование жителей дошло до предела

«Не могут у нас научиться дороги строить, ну или специально вредят. Примитивизм и упрощенчество везде и во всем, доводят до подобных безобразий», — считает интернет-пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в посёлке Гумрак продолжатся строительные работы по реконструкции дороги, ведущей в аэропорт — шоссе Авиаторов — к чемпионату мира по футболу. Рабочие укладывают асфальт, устанавливают защитные щиты, которые местные жители уже окрестили «щитами нищеты».

Это не первая акция протеста, которую устраивают посельчане. В апреле чиновники якобы пообещали им, что ширину проезда перед домами сужать не будут, однако это обещание выполнено не было. Завершить начатую в мае 2016 года реконструкцию шоссе планировалось к декабрю 2017 года. Но этого пока не произошло.