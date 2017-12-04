Оттава, 4 декабря, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Учёные из Канады подтвердили предположение о том, что чтение вслух помогает лучше запоминать текст. Об этом сообщается в журнале Memory.

Джеймс Уэллс Чемпни. Урок

Учёные провели эксперимент, в ходе которого отслеживали процесс восприятия информации у 95 добровольцев, а также протестировали различные методики запоминания.

Все добровольцы были разделены на четыре группы. В первой группе читали текст про себя, во второй — слушали его в аудиозаписи. В третьей — читали текст вслух, а в четвёртой — читали, после чего слушали запись.

Выяснилось, что лучше всего текст запомнили те, кто читал его вслух. Учёные объяснили это тем, что человек ассоциирует запоминаемую им информацию со звуками собственного голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Великобритании рассказали об особенностях работы мозга человека в режиме «автопилота».

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