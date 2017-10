Учёные рассказали о работе мозга человека в режиме «автопилота»

Кембридж, Великобритания, , 11:30 — REGNUM Учёные из Великобритании рассказали об особенностях работы мозга человека в режиме «автопилота». Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные из Кембриджского университета провели эксперимент с участием 20 добровольцев, которые выполняли задания. Активность мозга отслеживалась с помощью МРТ. Участникам должны были соотнести карточки, которые им показывали с образцом по одному из критериев.

Сначала добровольцы должны были определить этот критерий методом проб и ошибок, а затем соотносить карточки по уже известному критерию. В первом случае участникам пришлось сфокусировать внимание, а во втором они могли отвечать, не задумываясь.

При этом было установлено, что мозговая активность на двух стадиях эксперимента сильно различалась. На первом этапе эксперимента были задействованы структуры, ответственные за фокусирование внимания и решение задач. На втором этапе активизировалась сеть пассивного режима мозга.

По мнению учёных, их исследование поможет найти новые методы лечения различных патологий, а также нарушений памяти.

