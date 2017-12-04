Москва, 4 декабря, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Сегодня, 4 декабря, президент России Владимир Путин встретится с главами делегаций поместных православных церквей, сообщается на сайте Кремля.

Заседание Архиерейского собора Русской православной церкви

В Москве проходят торжества, посвященные 100-летию восстановления патриаршества в Русской православной церкви.

Главы делегаций поместных православных церквей прибыли в столицу для участия в юбилейных торжествах.

Ранее, 1 декабря, Владимир Путин выступил на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви, который проходил в Москве в храме Христа Спасителя.

Президент н преподнёс в дар Патриарху Кириллу икону святого Николая Можайского, являющуюся копией иконы «расстрелянного образа» святителя Николая Чудотворца с Никольской башни Московского Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 декабря проходит Архиерейский собор Русской православной церкви, который в этом году приурочен к 100-летию восстановления патриаршества в России.

В Архиерейском соборе приняли участие епископы из более чем 20 стран дальнего зарубежья, где существуют епархии РПЦ.

Обсуждались актуальные международные проблемы, в частности церковный раскол на Украине и гонения на христиан на Ближнем Востоке.

Собор завершится 4 декабря праздничным богослужением.

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