Магадан, 4 декабря, 2017, 07:37 — ИА Регнум. В Магаданской области поднялась очередная волна возмущения ценами на продукты питания, которые, по мнению колымчан, уже перешагнули все разумные пределы. Поводом для недовольства стала цена пол-литровой бутылки йогурта «Активиа», которую в одном из супермаркетов Магадана продают за 188,9 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фото ценника и пост возмущения в соцсетях опубликовала журналист газеты «Вечерний Магадан» Анастасия Якубек.

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«Товарищи торговцы, имейте совесть, пожалуйста», — призвала жительница столицы Колымы. «Тот же йогурт в Питере, Нижнем Новгороде, Калининграде стоит от 39 до 42 рублей. Озверели», — комментирует Анастасия Якубек, пояснив, что вынуждена больше не покупать из-за цены этот йогурт.

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«Во Владивостоке — 68 рублей», «Мы перестали покупать его внучке, досадно», «Впечатление, что Вы об этом узнали только сегодня. Добро пожаловать в Магадан», «Устроить им месяц непокупки йогуртов населением! Даешь сопротивление!», «Во всех супермаркетах так, и поверьте, раскупают даже за такую цену», «Пейте магаданский», — комментируют люди пост журналистки, предполагая, что йогурт, возможно, становится «золотым» из-за доставки авиатранспортом: грузовой авиатариф Москва — Магадан 300₽/кг.

Говоря о дороговизне продуктов, жители Магадана также выкладывают фото, на котором запечатлена литровая упаковка сливок с ценником в 560 рублей. Удивляют и опубликованные федеральной службой государственной статистики по Магаданской области цены на продукты питания за октябрь 2017 года (самые свежие данные). Так, копчёную колбасу на Колыме продают в среднем по цене 600 рублей за килограмм, сырокопчёную — 900 рублей, варёную — за 489 рублей, сливочное масло стоит как говядина — почти 445 рублей за кг, оливковое — 880 рублей за литр, десяток яиц — 86 рублей, творог — от 457 рублей за кг и дороже, в зависимости от жирности.

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За литр стерилизованного молока магаданцы платят 94 рубля, пастеризованного — 110 рублей, цена сметаны — 522 рубля за килограмм, сыра — 600 рублей, хлеба — от 83 до 109 рублей в зависимости от сорта.

Сахар стоит в Магадане почти 61 рубль, печенье и пряники — порядка 200 рублей, натуральные шоколадные конфеты — 770 рублей, покрытые глазурью — 400 рублей. Дорого стоят овощи и фрукты: 333 рубля — огурцы, 369 рублей — помидоры, 195 рублей — яблоки и апельсины, 218 рублей — груши, 163 рубля — бананы, 296 рублей — виноград.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область отличилась одними из самых дорогих в России салатами оливье и сельдь под шубой. Если в среднем в стране четыре порции этих новогодних блюд стоят 311,83 и 152,54 рубля соответственно, то на Колыме — 444 и 243 рубля. По дороговизне этих салатов Магаданская область заняла четвёртое место среди регионов РФ.

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