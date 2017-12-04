Каракас, 4 декабря, 2017, 04:15 — ИА Регнум. Собственная криптовалюта El Petro поможет Венесуэле преодолеть социально-экономический кризис. Об этом заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

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По его словам, Венесуэла будет использовать новую систему криптовалют на основе нефтяных ресурсов. Обеспечить криптовалюту позволят и другие природные богатства страны, такие как золото и алмазы.

Руководство страны рассчитывает, что создание криптовалюты El Petro обеспечит Венесуэле прогресс в области «новых форм получения международного финансирования».

Напомним, что экономический кризис длится в Венесуэле несколько лет. Он сопровождается стремительной инфляцией, нехваткой товаров, политическими потрясениями.

Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2017 году рост потребительских цен в Венесуэле составит 652,7%, а в 2018 году — 2349,3%. В 2016 году инфляция достигла 254,4% при падении ВВП на 16,5%. Сокращение ВВП в 2017 году ожидается на уровне 12%, а в 2018 году — 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк Венесуэлы займется изучением опыта Северной Кореи по реиндустриализации, чтобы развивать промышленность и экономику страны в целом. Власти настроены на выведение республики в число передовых государств вопреки «экономическому удушению со стороны США».

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