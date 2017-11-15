РФ и Венесуэла договорились о реструктуризации долга

Москва, , 15:11 — REGNUM Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации долга южноамериканского государства, по данным представителя посольства Венесуэлы в Москве, сообщает 15 ноября агентство Reuters.

Венесуэла согласилась реструктурировать долги перед Москвой на сумму $3 млрд на ранее согласованных условиях, заявил в середине октября министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Ранее о том, что две страны договорились по вопросу о долге, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Мы договорились с Россией, на этой неделе будет подписано соглашение о рефинансировании, мы выполнили все наши международные обязательства», — сказал президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году Российская Федерация предоставила Венесуэле кредит до $4 млрд на импорт промышленной продукции. В феврале 2014 года венесуэльская сторона попросила Москву продлить срок погашения долга.

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В 2016 году правительство России согласовало реструктуризацию задолженности Венесуэлы на $2,84 млрд. В начале октября 2017 года президент страны Николас Мадуро заявил о готовности гасить долги перед РФ.