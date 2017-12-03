Санкт-Петербург, 3 декабря, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не обнаружил нарушений в действиях главы Центрального района Андрея Хлуткова, на которого многократно с гневными тирадами обрушивались спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и экс-глава того же района, ныне депутат от «Единой России» Мария Щербакова, сообщает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров

Несколько раз Макаров проговорился, что Хлутков «занимается партстроительством» в районном отделении «Единой России», которое сейчас возглавляет Щербакова.

«Он как футбольный мяч Марию Щербакову гоняет по району. Он у вас мазохист. Его цель — поваляться в перьях гусиных и куриных и бегать по району против Щербаковой», — рассказывал во время пленарного заседания Заксобрания Вячеслав Макаров, секретарь регионального отделения «партии власти».

Сама Мария Щербакова неоднократно обвиняла своего преемника в том, что тот не дает ей печататься в местной газете и препятствует депутатской деятельности. Она написала несколько запросов на имя губернатора города, где призывала «дать оценку» действиям Хлуткова и других районных чиновников.

Один из недавних запросов касался состояния многоквартирного дома в Басковом переулке, 13−15, который является объектом культурного наследия и, по словам Щербаковой, находится в ужасном состоянии.

«Несмотря на многочисленные обращения граждан и мои обращения как депутата ЗакСа Петербурга, со стороны администрации Центрального района до сих пор не предприняты должные меры по контролю за исполнением принятых решений по приведению объекта культурного наследия в первоначальное состояние», — писала Щербакова.

Однако Георгий Полтавченко не согласен, что чиновники Центрального района плохо работают. «Нарушений должностными лицами администрации Центрального района Санкт-Петербурга <…> не установлено», — заявил губернатор в своем ответе депутату.

Более чем на трех страницах он описал состояние дома, заметив, что признаков аварийности междуэтажного перекрытия нет, с октября 2016 года служба мониторинга регулярно подробно осматривает дом и его инженерные конструкции.

«Получены технические заключения на отдельные аварийные строительные конструкции. Раскрытие кирпичной кладки не установлено. Аварийность здания в целом не выявлена», — сообщил градоначальник.

Он напомнил Щербаковой, что 24 января она участвовала в заседании вместе с чиновниками Центрального района и жителями, где было решено, что жители должны провести собрание собственников «по вопросу проведения работ по сохранению многоквартирного дома». С тех пор эксперты оценили стоимость таких работ в 1,3 млн рублей, но инициативная группа жильцов общее собрание так и не провела.

«В 2018 году запланирована разработка проектно-сметной документации по устранению аварийности строительных конструкций, капитальному ремонту фасада и подвального помещения с выполнением гидроизоляции с последующим проведением строительно-монтажных работ в 2019 году. <…> Адрес находится на контроле администрации Центрального района Санкт-Петербурга», — заключил Георгий Полтавченко.

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