Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Обманутые дольщики Ростова-на-Дону, вот уже более 13 лет находящиеся в ожидании сдачи дома, пошли на крайние меры. Рядом с незавершённым объектом строительства, расположенным по 1-й Баррикадной улице, отчаявшиеся люди разбили палаточный лагерь. Ранее жертвы строительной пирамиды объявили голодовку, сообщает ИА REGNUM 3 декабря.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Долгострой

Жилой комплекс на Баррикадной должен был построить один из самых популярных строительных концернов того времени «Вант» (руководитель этой фирмы в данный момент отбывает наказание за аферу. — Прим. ИА REGNUM). Жертвами мошенника стали около 300 дольщиков, отдавшие инвестору свои сбережения. Директор компании вместе со средствами дольщиков просто испарился.

Напомним, Валерию Чабанову удавалось много лет скрываться от следствия в Таиланде. И только лишь в 2013 году он был объявлен в международный розыск. Лжезастройщик был задержан в феврале 2016 года и депортирован в Россию, где стал фигурантом уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». В результате Валерий Чабанов, обманом похитивший у простых людей миллионы и остававшийся долгие годы безнаказанным, получил 4 года колонии-поселения.

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Тем временем самим дольщикам, которые пошли на крайние меры, не так интересен приговор, как сдача квартир. Некоторые жители остались без крыши над головой, отдав последние кровные. В разные годы их заверяли региональные и городские власти, что объект будет доведён до конца, но дело с мёртвой точки так и не сдвинулось.

«Восемь человек, кто покупал квартиры в этом доме, просто не дождались своих квартир. Взамен своих честно заработанных квадратных метров получили места на кладбище. На горячую линию президента России Владимира Путина дозванивались наши собственники, на что глава государства и премьер-министр Дмитрий Медведев дали ответ, что региональные власти в силах решить этот вопрос», — отметили пикетчики.

Стоит отметить, что обманутые дольщики не в первый раз устраивают пикет у недостроенной многоэтажки. С плакатами «Взамен квартир бушуют страсти — это позор и слабость власти» и «SOS! Путин, помоги!» они пытаются обратить на себя внимание властей уже много лет. Но рак на горе пока так и не свистнул.

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Бездомный полк Ростова-на-Дону: «Будет ли на наших улицах праздник?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростовская область считается одним из самых сложных субъектов в России по числу долгостроев. Проблема перестала быть только региональной. Так, Донской край лидирует в тройке лидеров по числу брошенных объектов жилищного строительства. На второй позиции оказался Краснодарский край, на третьей — Новосибирская область. По неофициальным данным, в Ростовской области насчитывается более 4,5 тыс. жертв строительных пирамид, по официальным — только лишь около 1,5 тыс. Большинство из представителей так называемого бездомного полка продолжают выплачивать ипотечный кредит и вынуждены платить чужому дяде за съемное жильё.