Вашингтон, 3 декабря, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Специалисты НАСА смогли запустить двигатели коррекции траектории космического зонда «Вояджер-1», последний раз работавшие в 1980 году. Об этом сообщает пресс-служба американского космического агентства.

NASA Вояджер-1

В 2014 году в работе основных двигателей аппарата стало наблюдаться ухудшение — затраты энергии при повороте зонда постоянно возрастали. Было принято решение вновь задействовать двигатели коррекции траектории, не включавшиеся с 8 ноября 1980 года, когда «Вояджер-1» пролетал мимо Сатурна.

Для воплощения идеи в жизнь специалистам пришлось разбираться в устаревшем программном обеспечении и языке программирования. Тем не менее, 28 ноября двигатели удалось включить — сигнал о начале их работы в НАСА получили спустя 19,5 часов после подачи импульса.

Автоматический межпланетный зонд «Вояджер-1» отправился в полет 5 сентября 1977 года. Он является самым удаленным от Земли творением человеческих рук и продолжает путь за пределы Солнечной системы.

Изначально предполагалось, что миссия аппарата продлится пять лет, однако «Вояджер-1», часть приборов на котором продолжает работу, все еще передает сигналы на Землю.

На «Вояджере-1» и аналогичном ему «Вояджере-2» находятся послания для внеземных цивилизаций. Это позолоченные пластинки, на которых записаны звуковые и видеосигналы, в том числе приветствия на 55 языках и музыкальные композиции.

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