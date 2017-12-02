Мадрид, 2 декабря, 2017, 22:53 — ИА Регнум. Власти Испании смогли справиться с «сепаратизмом в Каталонии». Об этом, как передает газета El Mundo, сообщил премьер-министр страны Мариано Рахой.

Испания

По его мнению, статья 155 Конституции страны была применена в регионе успешно, «законность была восстановлена».

«Каталония может вернуться на путь экономического подъема, — говорит Рахой. — Пройдут нормальные, законные выборы с гарантией нейтральности институтов».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября текущего года в Каталонии прошел референдум о независимости региона. Большинство участников референдума проголосовали за независимость несмотря на то, что голосование проходило под «жестким контролем» со стороны силовиков Испании.

27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости. В ответ официальный Мадрид ограничил автономию региона.

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