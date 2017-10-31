Пучдемон: Каталонский народ должен готовиться к долгой дороге

Брюссель, , 15:25 — REGNUM Каталонский народ должен готовиться к долгому пути, заявил 31 октября бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон на пресс-конференции в бельгийской столице, сообщат El Pais.

В начале своей пресс-конференции бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон поблагодарил тех, кто организовал это мероприятие, на котором он смог бы высказать свое мнение.

Свое заявление Пучдемон сделал на трех языках — каталонском, испанском и французском. В свое речи он отметил, что Каталонское государство не может строиться на насилии. Он заявил, что причиной приезда его в «столицу Европы» стало желание продемонстрировать проблемы Каталонии, а также необъективность испанского правосудия.

«Прошу каталонский народ подготовиться к долгому пути», — заявил он, давая понять, что стремление изгнанного правительства продолжать курс на независимость региона сохраняется.

В связи с этим Пучдемон подчеркнул, что он и остальные части изгнанного правительства готовы принять результаты внеочередных выборов.

«Выборы 21 декабря — вызов, которые мы принимаем», — заявил он, обратившись к правительству Испании с вопросом, готов ли Мадрид поступить так же.

«Мы согласимся на результаты выборов 21 декабря. Сделает ли это то же самое правительство Испании?» — отметил он.

Пучдемон также обратился к международному сообществу, чтобы оно приняло соответствующие меры для сохранения институтов каталонской власти.

Напомним, своего поста президента Женералитета Карлес Пучдемон лишился 27 октября, после того как правительство Испании задействовало статью 155 конституции страны. В ее рамках регион лишается статуса автономии, его правительство отправляется в отставку, а также проводятся внеочередные выборы, назначенные на 21 декабря.

Из-за того, что Пучдемон и члены его команды организовали вопреки протестам центрального правительства в Мадриде референдум о выходе из состава Испании, им грозят существенные тюремные сроки.

После того, как премьер-министр Испании Мариано Рахой отправил Пучдемона и членов его правительства, он был вынужден отправиться в Бельгию, где, как предполагалось, он мог попросить политического убежища.

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