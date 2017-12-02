Архангельск, 2 декабря, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации на странице в соцсети Twitter опубликовало короткую видеозапись пуска ракеты «Союз 2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Mil.ru Ракета-носитель «Союз-2.1б»

На кадрах видно, как ракета-носитель «Союз-2.1б» поднимается в воздух.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 2 декабря с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом.

По данным военного ведомства, старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

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