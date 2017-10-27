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Путин на учениях запустил четыре баллистических ракеты

Политика

Вооруженные силы РФ провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами

Москва, 27 октября 2017, 10:45 — REGNUM  Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами. Об этом 27 октября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ, — отметил он, — Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет».

Ранее сообщалось, что 27 октября Вооруженные силы РФ провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами с привлечением наземной, морской и авиационной составляющей.

В рамках тренировки с государственного испытательного космодрома Плесецк боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» по полигону Кура.

Залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону «Чижа» совершила подводная лодка Тихоокеанского флота.

Кроме того, из акватории Баренцева моря атомная подводная лодка Северного флота осуществила пуск баллистической ракеты по полигону «Кура».

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Военные учения

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