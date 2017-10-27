Обнародовано видео испытаний «ядерной триады» России

Москва, , 11:53 — REGNUM В Российской Федерации провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами — ядерной триадой. Короткая видеозапись была обнародована на официальном канале Минобороны РФ в YouTube.

На кадрах запечатлен пуск межконтинентальной ракеты «Тополь», а также пуск ракет с подводной лодки и взлет бомбардировщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2017 г. Вооруженные силы РФ провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами с привлечением наземной, морской и авиационной составляющей.

Так, боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения в рамках тренировки с космодрома Плесецк произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» по полигону Кура.

Подводная лодка Тихоокеанского флота совершила залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону «Чижа». Кроме того, из акватории Баренцева моря АПЛ Северного флота осуществила пуск баллистической ракеты по полигону «Кура».

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