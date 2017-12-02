США, 2 декабря, 2017, 06:09 — ИА Регнум. С просьбой о помощи по выводу из санкционного списка Москвы обратился бывший посол США в РФ Майкл Макфол к коллеге Анатолию Антонову. Американец хотел бы поехать в Россию, но не может сделать это, находясь в черном списке, сообщил он, выступая в Станфордском университете.

U.S. Department of State Майкл Макфол

Американец пояснил, что попросил Антонова помочь с санкционными затруднениями во время недавней встречи.

«Как вы знаете, я сейчас в санкционном списке, я попросил посла Антонова помочь мне с этим», — сказал Макфол.

Бывший американский посол отметил, что собирается побывать в России и что скучает по ней.

Во время своего выступления он также сказал, что собирается посоветовать своим друзьям встретиться с Антоновым. Пока, по его словам, многие американские депутаты не стремятся контактировать с российским послом, что, как он считает, является упущением с их стороны.

«У меня много друзей в Конгрессе США, включая лидеров демократов. Я думаю, это важно — встречаться», — заявил Макфол.

Напомним, Макфол находился на посту главы американской дипмиссии в Москве с 2012 по 2014 гг. Сейчас он не может поехать в Россию, поскольку находится в списке лиц, въезд которым запрещен.

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