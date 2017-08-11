Макфол критикует Трампа за благодарность в адрес Путина

Вашингтон, США, , 11:50 — REGNUM Бывший посол США в России Майкл Макфол на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа по поводу сокращения численности сотрудников дипмиссии США в Российской Федерации.

«Один из самых постыдных, непатриотичных и невежественных комментариев нашего президента (Дональда Трампа)», — написал экс-дипломат.

10 августа глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя решение Кремля по поводу сокращения численности дипмиссии США, сообщил, что официальный Вашингтон благодарен президенту России Владимиру Путину за его решение сократить число сотрудников дипмиссий США в России, поскольку американская сторона пытается сократить расходы на персонал.

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