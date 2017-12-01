Астана, 1 декабря, 2017, 14:55 — ИА Регнум. С переходом с кириллицы на латиницу Казахстан вступает в развивающийся информационный мир, заявил 1 декабря глава государства Нурсултан Назарбаев, выступая на форуме «100 новых лиц Казахстана».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

«В связи с латиницей мы все вступаем в общий развивающийся информационный мир — язык интернета, язык науки и культуры. Мы уже двигаемся, я издал указ об этом алфавите», — заявил Назарбаев.

Он также добавил, что на сегодняшний день порядка 70% информации о науке и культуре идет на английском языке.

«Английский язык на латинице, как известно. Мы объявили, что у нас трехъязычие — к 2020 году, кто с первого класса начнет, уже будет заканчивать школу, зная английский язык, то есть он уже будет владеть латиницей», — отметил глава государства.

Напомним, закон о переходе казахского алфавита с кириллицы на латиницу был подписан Назарбаевым в конце октября и должен быть осуществлен поэтапно до 2025 года.

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