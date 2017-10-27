В Казахстане выяснили, как на латинице напишут популярные имена

Астана, , 12:41 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику, сообщает 27 октября пресс-служба президента республики.

Согласно постановлению, правительству Казахстана поручено образовать национальную комиссию по изменению алфавита, а также обеспечить его поэтапный перевод до 2025 года. Контролировать исполнение указа будет администрация главы республики.

Между тем в казахских СМИ выяснили, как будут выглядеть распространенные в стране имена и фамилии известных политических деятелей на латинице.

Так, мэр Астаны Асет Исекешев на латинице A'set Isekes'ev, мэр Алма-Аты Бауэржан Байбек — Bay'yrjan Bai'bek, посол Казахстана в России Имнгали Тасмагамбетов — Imang'ali' Tasmag'ambetov.

Известные имена в республике будут выглядеть следующим образом: Дмитрий — Dmitri'i', Айгерим — Ai'gerim, Ибрагим — I'bragi'm, Нурали — Nura'li, Алишер — A'lis'er, Кайсар — Ka'y'sar и т.д.

Напомним, казахский алфавит, основанный на латинской графике, состоит из 32 букв. В новом варианте нет букв: «ц», «щ», «э», «ю», «я».

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